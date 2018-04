Einweihung des neuen Feuerwehr- und Vereinehaus

Eröffnungsfest am Wochenende

Nach einer intensiven Bauphase ist nun das Vereinehaus in Schnepfau fertiggestellt und wartet auf seine Einweihung. Nun steht das Eröffnungsfest vor der Tür und am kommenden Wochenende wird mit einer Dirndl-&Lederhosenparty gestartet. Am Samstag den 21. April ab 19 Uhr 30 Happy Hour mit „Wildbach“, direkt vor dem neuen Feuerwehr- und Vereinehaus. Es gibt einen Busheimbringer nach Au/Schoppernau und Egg/Schwarzenberg.