Einstürzende Neubauten beschlossen donaufestival-Auftakt

Der neue Festivalleiter Thomas Edlinger hat sich somit nicht nur dank seiner gut gesetzten Verschiebungen, thematischen Erweiterungen und baulichen Adaptionen verdientes Lob abgeholt. Auch die musikalische Programmierung war über die Tage hinweg abwechslungsreich, aber mit allerlei Querbezügen ausgestattet und somit trotz der oft hörbaren Extreme gut verdaulich.

Die Einstürzenden Neubauten um Aushängeschild Blixa Bargeld waren dann so etwas wie die logische Konsequenz dieser Kuratierung. Denn nicht umsonst gilt die deutsche Gruppe seit Jahrzehnten als das Nonplusultra in Sachen avantgardistischer Sounds, ungewöhnlicher Klangerzeuger und dem Wechselspiel von Lärm sowie Melancholie. Aktuell ist die Formation mit einem “Greatest Hits”-Programm unterwegs – jedenfalls hat man den vor einigen Monaten veröffentlichten Tonträger mit reichlich Augenzwinkern so getauft. Darauf wird die “jüngere” Schaffensphase der Band abgedeckt, und diese dauert nun auch schon wieder gut 20 Jahre.

Das noch vorsichtig pulsierende “The Garden” eröffnete in diesem Sinne den Reigen, bevor das Sextett – neben Bargeld noch N. U. Unruh an diversen Percussionsinstrumenten und -gegenständen, Bassist Alexander Hacke, Gitarrist Jochen Arbeit, Schlagzeuger Rudolf Moser sowie Keyboarder Felix Gebhard – mit dem “Haus der Lüge” einen frühen, sehr lautstarken Höhepunkt setzte. Nicht nur “Let’s Do It a Dada” ließ die verdrehte Sprachkunst Bargelds vernehmen, und das dunkelrote “Sabrina” zeugte davon, wie mit zurückhaltenden Mitteln enorme Intensität erzeugt werden kann.

Nun ist die mit zahllosen Schlagwerken übersäte Bühne für heutige Verhältnisse wohl nicht mehr so bahnbrechend wie zu Beginn der (damals noch deutlich anarchistischeren) Karriere der Band – aber ein kluges Spiel mit Licht und Schatten ließ daraus immerhin wunderschöne Wandbilder wachsen. Bargeld wiederum gab den sympathisch-distanzierten Conferencier, der launige Anekdoten über die Elbphilharmonie zum Besten gab (“Man soll nicht alles glauben, was man hört.”), vor “Susej” in vergangene Zeiten und schlammige Keller entführte und dann doch wieder selbstironisch auf das eigene Schaffen verwies: “Deshalb heißt es ‘Greatest Hits'”, entgegnete er dem Jubel des Publikums.

Insgesamt ließ sich die Gruppe Zeit, wohl kaum ein Song kam unter der Fünfminutenmarke ins Ziel. Stattdessen wurde behutsam Takt um Takt in Angriff genommen, türmten sich Rhythmen und Beats übereinander und driftete man ein ums andere Mal von idyllischen Oasen der Ruhe und des Wohlklangs in krachende, knisternde, kauzige Gefilde. Nach mehr als zwei Stunden setzte das große “Redukt” den Schlusspunkt unter eine Darbietung, die durchaus theatral und konzipiert daherkam, deshalb aber nicht weniger Charme und Durchschlagsvermögen besaß.

Zumindest Letzteres konnte direkt zuvor auch das US-Duo The Body für sich reklamieren. Chip King und Lee Buford gehören sicherlich zu den ungewöhnlichsten Vertretern des zeitgenössischen Metal und zeigen sich gerne als Verweigerer und Zerstörer üblicher Konventionen des Genres. Live brauchte es dafür jedenfalls keine Gitarre, kein Schlagzeug, sondern nur etliche Knöpfe und Regler zum Drücken und Drehen, um eine infernalische Soundwand aufzubauen, die King mit seinem hochfrequenten Geschrei durchkreuzte. Aber Dynamik, Abwechslung, Entwicklung – all die Eigenschaften, die nicht zuletzt Platten wie “No One Deserves Happiness” bieten, vermisste man auf der Bühne schmerzlich.

Dafür gab es für die Besucher des Stockholm Syndroms, jenes Überraschungsformats, das an ungewisse Orte zu ungewissen Acts führt, am vierten Tag eine eindringliche Performance von Alexandra Drewchin alias Eartheater zu erleben. In der Festivalzentrale entwarf sie dystopische Szenarien zwischen Künstlichkeit und erdiger Kraft. Eher dem Romantischen zugetan war das großartige Set von Ian William Craig in der Minoritenkirche, wo der Kanadier wunderschöne Miniaturen im Zeitlupentempo ins Dunkel beförderte. Und das heimische Artrocktrio Radian reiste mit Billy Roisz und dieb13 durch verschwommene Welten aus bröselnden Schlagzeugsounds und ebensolcher Elektronik. Einiges zu verdauen also, bevor am Freitag und Samstag Künstler wie Actress, Ben Frost oder Klara Lewis das Staffelholz für den Schlussspurt übernehmen. Die Ansteckungsgefahr dürfte hoch bleiben…

