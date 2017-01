Einstieg in eine Lehre mit Zukunft

Seit über 50 Jahren arbeitet Hirschmann Automotive am Fortschritt der Automobilindustrie. Das international tätige Unternehmen mit Hauptsitz in Rankweil steht für Bewegung und Sicherheit auf der Straße. Seit 1960 haben mehr als 500 Lehrlinge bei Hirschmann Automotive eine qualifizierte Ausbildung als bestmögliche Vorbereitung für ihren weiteren beruflichen Erfolg abgeschlossen. Wer sich von Autos und neuesten Technologien begeistern lässt, ist hier genau richtig. Hirschmann Automotive entwickelt und produziert im Kundenauftrag Steckverbindungen, Kontaktierungs- und Sensorsysteme, Spezialkabel-Lösungen sowie Kunststoff-Umspritzungen von diversen Kfz-Bauteilen. Neben dem Headquarter in Rankweil betreibt der Global Player weitere Werke in Tschechien, Rumänien, Marokko, China und Mexiko. Zusätzliche Vertriebsbüros in Deutschland, Italien, USA und China tragen zum stetigen Erfolg des Unternehmens bei.

Lehrausbildung im Fokus

Um den immer steigenden Anforderungen der Automobilindustrie gerecht zu werden, braucht es hoch qualifizierte und motivierte Fachkräfte. Eine ausgereifte und umfassende Lehrlingsausbildung bildet dafür das notwendige Fundament. Bereits ein Jahr nach der Gründung 1959 wurden die ersten Lehrlinge ausgebildet, von denen viele bis zu ihrer Pensionierung dem Unternehmen treu geblieben sind. Zwischenzeitlich hat sich viel getan. 2016 startete der Neubau des Werkzeugbaus sowie der neuen Lehrlingswerkstätte, welcher 2017 abgeschlossen wird. Die Qualität der Lehrlingsausbildung wird auf höchstem Niveau gehalten und stetig weiterentwickelt. Durch laufende Weiterbildung der Ausbildner auf fachlicher und pädagogischer Ebene wird dies gewährleistet. Die Lehrlinge erleben ihre Ausbildung in einem Umfeld von modernster Technologie und Ausstattung. Neben der fachspezifischen Ausbildung durchlaufen sie ein vielschichtiges Programm, erlernen allgemeines unternehmerisches Know-how wie auch soziale Kompetenzen.

Der Fokus liegt in den Lehr-berufen:

Werkzeugbautechnik

Maschinenbautechnik

Kunststofftechnik

Elektrotechnik

Betriebslogistik

Jugendliche, die während der Ausbildungszeit gute Leistungen und Neugier aufzeigen, können sich sicher sein, einen dauerhaften Platz im Unternehmen zu finden. Auch die Türen für Praktika in den ausländischen Hirschmann-Werken stehen offen. So lernen die Lehrlinge von Beginn an, was es bedeutet, in einem internationalen Unternehmen zu arbeiten. Durch ein umfassendes Weiterbildungsprogramm der eigenen Hirschmann-Academy werden attraktive Aufstiegs- und Karrierechancen geboten.

Sozialleistungen

Abseits des Arbeitsalltages wird bei Hirschmann Automotive eine offene Unternehmenskultur gelebt und viele Sozialleistungen angeboten. Jährlich werden Exkursionen, verschiedene Ausflüge sowie ein Lehrlingslager organisiert. Des Weiteren werden den Lehrlingen Lernstunden im Betrieb, eine gratis ÖPNV-Jahreskarte, begünstigte Mittagessen in der eigenen Kantine, Vergünstigungen in Sportclubs, ein leistungsgerechtes Prämiensystem u. v. m. geboten.

Uns liegt besonders am Herzen, dass unsere Lehrlinge mit Freude in ihre Ausbildung starten und diese bis zum Abschluss beibehalten. Deshalb sollten sie Fleiß, Geschick, Teamgeist und Motivation mitbringen.

Reinhard Prasch

Leiter Lehrlingsausbildung Hirschmann

An meiner Lehrstelle schätze ich das einzig-artige Arbeitsklima, die Hilfsbereitschaft der Ausbildner und Kollegen und dass ich unsere Produkte von der Idee bis zum fertigen Ergebnis begleiten kann.

Rebecca Frick

Lehrling Hirschmann Automotive

