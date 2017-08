Einstein-Brief von 1938 in den USA versteigert

Den auf Deutsch handgeschriebenen Brief mit Poststempel vom 11. Oktober 1938 hatte der Wissenschafter aus dem Exil in den USA an seinen langjährigen Freund Michele Besso, einen Ingenieur in Bern, geschickt. “Ich gebe keinen Pfifferling mehr für Europas Zukunft”, schreibt Einstein in dem Brief, in dem er unter anderem Kritik an dem britischen Vorkriegspremier Neville Chamberlain übt, der kurz zuvor mit Frankreich, Italien und Hitler-Deutschland das Münchner Abkommen unterzeichnet hatte. Chamberlain wurde später eine “Beschwichtigungspolitik” (appeasement) gegenüber dem Nazi-Diktator vorgeworfen.

Der in Ulm geborene Einstein musste als Jude vor den Nazis in die USA fliehen. Viele Briefe des ab 1933 in den USA lebenden Physikers nehmen auf die Lage im nationalsozialistischen Deutschland Bezug.

(APA/dpa)