Einserfrage im ÖFB-Team vor Foda-Debüt offen

Durch den Teamchef-Wechsel von Marcel Koller zu Franco Foda werden die Karten in der Einserfrage wieder neu gemischt. Nach der Verletzung von Robert Almer und dem Rücktritt von Ramazan Özcan fungierte Heinz Lindner zuletzt als Stammgoalie der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft, dieser Status ist nun aber in Gefahr.

Foda wollte sich vor seinem Debüt am Dienstag im Happel-Stadion gegen Uruguay gegenüber dem Radiosender Ö3 nicht auf einen Einser-Tormann festlegen, was Lindner mit Fassung trug. “Ich habe im Training alles gegeben und mir in der Vergangenheit nichts zuschulden kommen lassen, aber wer spielt, entscheidet der Trainer”, erklärte der Oberösterreicher am Sonntag nach dem letzten Training im Rahmen des ÖFB-Camps in Marbella.