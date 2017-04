Einschleichdieb mit Bibel unterwegs

Im Februar schleicht der dreifache Vater in ein Montafoner Hotel, wird beim Stehlen überrascht und legt sich mit dem Wohnungsinhaber an. Es kommt zum Gerangel, der Ganove flieht mit einer kleinen Auswahl an Wertgegenständen und 100 Euro über den Balkon. Doch wenig später wird er geschnappt. In seinem Rucksack – eine Bibel und sein Pass. Im Hosensack, die Diebsbeute.

Bescheidenes Einkommen

Eigentlich verdiente der Mann ein wenig Geld. Zwischen 15 und 25 Euro brachte ihm der tägliche Straßenverkauf von Zeitungen. Doch – so seine Verantwortung – an jenem Abend sei er so betrunken gewesen, dass er sich kaum erinnern könne. Verteidiger Manuel Dietrich führt die Unbescholtenheit und das Geständnis seines Mandanten an. Das Gericht verurteilt den Mann wegen räuberischem Diebstahl zu einer teilbedingten Haft von 24 Monaten, acht davon unbedingt. Das Urteil ist rechtskräftig.