Einsatz für den Frieden

Hörbranzer Feuerwehrjugend mit dem Friedenslicht unterwegs

Auch heuer zur Weihnachtszeit stellte die Feuerwehrjugend aus Hörbranz ihre Freizeit einmal mehr in den Dienst der guten Sache. Mit ihren Jugendbetreuern Günther Seeberger, Wolfgang Berkmann und Stefan Seeberger machten sich 10 Jungfeuerwehrfrauen und -männer am 23.12.2017 auf den Weg nach Koblach, um dort das diesjährige Friedenslicht in Empfang zu nehmen. Entstanden ist die Aktion 1986 im oberösterreichischen Landesstudio des ORF im Zuge von „Licht ins Dunkel“ und hat sich zwischenzeitlich als weltweite, friedensstiftende Weihnachtsaktion etabliert. Bereits seit 31 Jahren wird das leuchtende Symbol aus der Geburtsstadt Christi von einem oberösterreichischen Kind in einer Speziallampe nach Österreich und von dort in die ganze Welt gebracht. Das an der Geburtsgrotte entzündete Licht stellt, gerade in der heutigen Zeit noch mehr, ein Zeichen des Weihnachtsfriedens und der Sehnsucht nach einem friedlichen Zusammenleben dar. Allein in Europa holen sich in nahezu 30 Ländern die Menschen diesen völkerverbindenden Weihnachtsbrauch nach Hause.