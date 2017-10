Einrichtungen beraten nach Pflegeskandal über Lösungsansätze

Es geht u.a. um die Themen Personalaufnahme und Vertrauenswürdigkeit - © APA (dpa/Archiv)

Wiens Pflege- und Betreuungseinrichtungen beraten am Dienstag angesichts der Causa Pflegeheim in Kirchstetten in Niederösterreich und der darauffolgenden Einstellung zweier verdächtiger Pfleger in einer Wiener Einrichtung. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie es zu verhindern wäre, dass Pfleger trotz schwerer Vorwürfe gegen sie weiter ihrer beruflichen Tätigkeit nachgehen.