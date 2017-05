Einmillionster Porsche 911 rollt vom Band

Irischgrün musste er sein - © APA (dpa)

In Stuttgart-Zuffenhausen ist am Donnerstag der einmillionste Porsche 911 vom Band gerollt. Es handle sich um einen Carrera S in der Farbe Irischgrün mit zahlreichen Sonderausstattungen in Anlehnung an den “Ur-Elfer” von 1963, teilte die VW-Tochter mit. Der Sportwagen ist unverändert das strategisch wichtigste Modell in der Porsche-Produktpalette.