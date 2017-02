Einmal um die ganze Welt

Hunderte Maturantinnen und Maturanten haben in den letzten Monaten ihre großen Abende über die Bühne gebracht. Vergangenen Freitagabend fand mit dem Ball der HTL Dornbirn einer der letzten Maturabälle dieser Saison im Festspielhaus Bregenz statt.

„One Way Ticket – In einer Nacht um die Welt“, das war das Motto welches die Maturantinnen und Maturanten der Schule ihre Veranstaltung gewählt hatten. Dem Motto entsprechend wurde auch der Saal dekoriert. So zierten an diesem Abend Flaggen aus aller Welt das Bühnenbild. Und auch das Programm wurde punktgenau auf das Thema zugeschnitten. Nach dem Eröffnungstanz, drehte sich in den Beiträgen alles um eine große Weltreise, welche die Schülerinnen und Schüler in einem „Fake Taxi“ unternahmen, um die Kontinente und verschiedenen Kulturen der Welt kennen zu lernen.

Auf dem langen Weg standen zahlreiche Zwischenstopps an, bei denen kreative Showtänze und humorvolle Sketches durch die einzelnen Abschlussklassen des diesjährigen Jahrgangs performt wurden. Natürlich durften auch die traditionellen Maturavideos nicht fehlen. Hierfür hatten sich die Maturantinnen und Maturanten besonders kräftig ins Zeug gelegt, das Publikum zeigte sich von den Ergebnissen begeistert.

Auch alle tanzbegeisterten Gäste kamen an diesem Abend voll auf ihre Kosten. Im großen Saal sorgte die Band „B.Streetband“ für Stimmung und lockte die Ballgäste auf das Tanzparkett. In der Disco konnte ab 22 Uhr zu den Beats von DJ „Nic&Krevatin“ getanzt werden. Ab Mitternacht wurden die Hüften zur Musik von DJ „Mr. Niceguy“ geschwungen.

Vor der Mitternachtseinlage wurden noch die Hauptpreise der Tombola verlost. Unter den zahlreichen lukrativen Hauptpreisen befanden sich unter anderem Übernachtungsgutscheine für das Hotel Gams und Hotel Gorflon, eine VVV Jahreskarte, eine Kaffeemaschine und Eheringe.

Die After-Show Party des Maturaballs fand im „Club Blue“ in Lauterach statt. Dort wurde noch bis in die frühen Morgenstunden weitergefeiert.