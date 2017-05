Diesen Sommer heißt es: “Einmal gegrilltes Einhorn bitte!”

Was landet dieses Jahr wohl alles auf dem Grill? - © Bilderbox

Schock und Segen zugleich für alle Einhorn-Fans. In diesem Jahr geht es den letzten Einhörnern an den Kragen. Zu rosa Wurst verarbeitet, landen die Fantasiewesen in der Grillsaison 2017 auf den Tellern der Deutschen. Ja, es ist wahr, es gibt jetzt wirklich Einhorn-Grillwürste!