Einlaufen mit den Dortmund-Stars in Altach

Hand in Hand mit Nuri Sahin, Pierre-Emerick Aubameyang und Alejandro „Papu“ Gomez auf das Spielfeld schreiten. Am Dienstag, 1. August, 19.30 Uhr, tragen die beiden europäischen Topteams Borussia Dortmund und Atalanta Bergamo ein internationales Testspiel in der CASHPOINT Arena aus.