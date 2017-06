Einladung zur „wein:gut:kost am See“ auf der Alten Fähre im Lochauer Hafen

Andrea Sinz und Herbert Bischof vom wein:gut Bischof in Klaus laden mit insgesamt acht Winzern zum Wein-Genuss-Abend nach Lochau an den Bodensee. - © Schallert

Lochau. Unter dem Motto „Acht Winzer, edle Weine und ein traumhaft schönes Ambiente direkt am See“ lädt die Vinothek wein:gut Bischof aus Klaus am Samstag, 10. Juni, um 19 Uhr zur „wein:gut:kost am See“ auf der Alten Fähre im Lochauer Hafen ein.