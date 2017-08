Einladung zur 2. Reise ins Museum

Damit der Reiseziel-Spaß auch im Freien erlebbar wird, wird heuer zum zweiten Mal „Reiseziel OUTDOOR“, an dem sich auch das Jüdische Museum Hohenems beteiligt, angeboten. Dabei können die kleinen Besucher des Jüdischen Museums mit ihren Familien den Palast entdecken, das Armenhaus riechen, das Gasthaus schmecken und die Synagoge hören. Dazu gibt es als Wegzehrung Bagels mit Hummus. Für diese Reise gibt es auch einen Rucksack zum Ausleihen mit Fernrohr, koscheren Jelly Beans, einem Klemmbrett mit Buntstiften, einer Schultafel mit Kreide und Schwamm und einem Walkman. Zudem bietet das Jüdische Museum durchgehend ein Programm mit Führungen.

Unter dem Motto „Vom Korn zum Brot“ beteiligt sich Stoffels Säge-Mühle in der Kategorie Reiseziele für Geschichtenerzählende zum zweiten Mal am diesjährigen „Reiseziel Museum“. In der zu einem Mühlenmuseum umgebauten ehemaligen Sägehalle erfahren die Besucher allerlei Wissenswertes über die 35 hier ausgestellten Müllereimaschinen, über Mühlentechnik von 1920 bis 1955 bis hin zu modernen, computergesteuerten Mühlen, über die Hauptprozesse zur Mehlerzeugung, über das Weizenkorn und Getreideschädlinge und über die geheimen Bewohner der Mühlen. Nach der Vorführung des Films „Vom Korn zum Brot“ können die kleinen Besucher von Stoffels Säge-Mühle einen ganz persönlichen Mehlsack gestalten und dürfen zum Abschluss auch noch eine eigene Mühle als Bastelbogen in ihre Reisekoffer packen.

Das alles kann man zu einem Eintrittspreis von lediglich einem Euro/Franken pro Person und Museum erleben. Voraussetzung ist aber, dass ein „echter“ Museums-Reiseleiter die Familie begleitet. Ein solcher kann jedes Kind zwischen vier und zwölf Jahren werden. Dazu braucht es aber den Vorarlberger Familienpass oder das Liechtensteiner Reiseziel-Ticket. Beim ersten Museumsbesuch erhält jedes Kind einen Reisekoffer aus Holz und einen Reisepass. Mit diesem kann man, wenn drei Stempelfelder ausgefüllt sind, auch tolle Preise gewinnen.