Einladung zum Meisterschaftsauftakt: SV typico Lochau gegen Lustenau

Zum Meisterschaftsauftakt präsentiert sich die Kampfmannschaft des SV Typico Lochau bestens vorbereitet, dies von einem engagierten Trainer- und Betreuerteam mit Cheftrainer Aydin Akdeniz, dem neuen Co-Trainer Jan Ove Pedersen, dem Tormann-Trainer Hanno Trotter, dem neuen Physiotherapeuten Sebastian Hämmerle und dem „Betreuer-Urgestein“ Robert „Blacky“ Schwarz.

Man setzt im SV typico Lochau weiterhin auf die Qualität und die Entwicklung des eigenen Nachwuchses. So gehören in dieser Saison bereits 14 Lochauer Eigenbauspieler zum Kader der Kampfmannschaft. Neben den Routiniers und den Youngsters in der Defensive, im Mittelfeld oder in der Offensive verstärken mit Marcel Praml (TSV Schlachters), Julian Reiner (SC Hohenweiler) und Fabio Di Modugno (SPVG Lindau) drei Neuerwerbungen das ohnehin schon sehr starke Team.

Da erwarten die Mannschaften, Trainer und Betreuer sowie das ganze sportliche Umfeld beim SV typico Lochau am Samstag im Stadion Hoferfeld natürlich ein volles Haus! Und mit der Unterstützung der großen Fangemeinde müsste in diesem Jahr das große sportliche Ziel „Aufstieg in die Vorarlbergliga“ wohl einmal zu schaffen sein!