Einladung zum Maibaumfest mit dem „Pfänderecho“

Lochau. Beim 1. Maibaumfest rund um das „Gasthaus Moosegg“ am Pfänder sorgt am Dienstag, dem 1. Mai, mit der Festeröffnung um 10 Uhr das „Pfänderecho“ mit einem zünftigen Frühschoppen für gute Stimmung und beste Unterhaltung.

SO 06.05. | SO 03.06. | SO 01.07. | SO 05.08. | SO 02.09. ab 11:00 Uhr