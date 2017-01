Einladung zum Kabarett eines Geistlichen: “Wie Schnecken checken”

In seinem Kabarett erklärt der Familienseelsorger auf heitere Art und Weise, wie jeder seines eigenen Glückes Schmied ist. Zugegeben, es geht dabei nur am Rande um Paarbeziehung, aber gemeinsames Lachen verbindet.

Zur Person

Michael Kopp, Jahrgang 1973 (geb. in Wolfsberg), Priesterweihe 1997 in Klagenfurt, Kaplan in Klagenfurt, Spittal/Drau, Pfarrer und Dechant in Feistritz/Drau, Pfarrer in Gottestal (Wernberg), seit 2015 Familienseelsorger der Diözese Gurk in Klagenfurt, Kabarett seit Jänner 2016. Er ist ein ausgesprochen liebenswerter Mensch und Pfarrer; und bei aller Fröhlichkeit, die er vermittelt, ein außerordentlich fleißiger Mensch.

Facts zur Kabarett-Aufführung