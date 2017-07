Einladung zum Fußball-Nachwuchs-Camp vom 21. Juli bis 23. Juli in Lochau

An drei Tagen sorgt ein bewährtes Team von qualifizierten Trainern täglich von 9.30 bis 16 Uhr auf und neben dem Fußballplatz für beste Betreuung, für Spaß und Freude am Spiel und in der Gemeinschaft. Neben dem tollen Willkommenspaket mit Sweater, T-Shirt, Cap und Fußball gibt es auch die Möglichkeit, auf dem Sportplatz im Zeltlager zu übernachten. Den Abschluss bildet ein gemeinsames Grillfest mit den Eltern.

Der Kostenbeitrag für drei Tage Fußballspaß und Mittagessen inkl. Willkommenspaket beträgt 135 Euro, bei jedem weiteren Geschwisterkind je 108 Euro. Information und Anmeldung bei Ralf Renoth unter Tel. 0676 3744280.