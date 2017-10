Einladung zum Fußball-Herbst-Camp am 30. und 31. Oktober in Lochau

Qualifizierte Trainer (UEFA B Lizenz) sorgen an diesen beiden Tagen täglich von 9.30 bis 16 Uhr auf dem Lochauer Fußballplatz für Spaß und Freude am Spiel und beste Betreuung in der Gemeinschaft. Ein besonderes Highlight ist die Autogrammstunde mit dem SCR Altach-Kapitän Philipp Netzer, der ja selbst beim Lochauer Nachwuchs groß geworden ist.

Der Kostenbeitrag für zwei Tage Fußballspaß und Mittagessen beträgt 60 Euro. Information und Anmeldung beim Campleiter Jonas Salameh, +49 160 7931719 oder jonas.salameh@svlochau.at oder online unter www.svlochau.at

SV typico Lochau – EINLADUNG

Fußball-Herbst-Camp am 30. und 31. Oktober in Lochau

Tagesablauf

• ab 09.30 Uhr und nur am ersten Camptag: Anmeldung

• 10.00 Uhr – 12.00 Uhr: Begrüßung und Vormittagstraining

• 12.00 Uhr – 13.30 Uhr: Mittagspause inkl. Verpflegung

• 13.30 Uhr – 15.00 Uhr: Nachmittagstraining

• 15.00 Uhr – 16.00 Uhr: Tägliches Abschlussturnier

• ab16.00 Uhr: Veranstaltungsende und Abholung

Alter

U7 bis U14

Gruppengröße

ca. 12 Kinder pro Trainingsgruppe

Leistung

• Qualifizierte Trainer (UEFA B Lizenz)

• Autogrammstunde mit dem Lochauer und SCR Altach-Kapitän Philipp Netzer

• 2 Trainingseinheiten pro Tag plus tägliches Abschlussturnier

• Moderne Trainingseinheiten mit Kreativität und vor allem viel Spaß

• Verpflegung für die Camp Teilnahme (Mittagessen, Obst und Getränke)

• Training findet draußen statt und wird bei schlechter Witterung in die Halle verlegt

Anmeldeprozess:

• Melden Sie Ihr Kind aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl und der hohen Nachfrage bitte rechtzeitig an

• Allergien, Krankheiten (z.B. Diabetes, Herzfehler), Medikamente, Lebensmittel, die nicht verzehrt werden dürfen bitte in der Bestellung angeben

• Anmeldung ist bis 23.10.2017 nur online unter www.svlochau.at möglich

Teilnahmegebühr:

60 Euro

Bei Rückfragen einfach per Mail oder Telefon melden.

Campleitung:

Jonas Salameh

+49 160 7931719

jonas.salameh@svlochau.at