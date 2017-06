Einladung zum „6. Kunstmarkt“ auf der Promenade am Lochauer Kaiserstrand

Repräsentatives Kunsthandwerk beim 6. Kunstmarkt auf der herrlichen Uferpromenade am Kaiserstrand in Lochau am Bodensee. - © Schallert

Lochau. Schönes Kunsthandwerk im traumhaften Ambiente am Lochauer Kaiserstrand. Die Töpferei Güttinger aus Isny lädt am Samstag, 17. Juni, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 18. Juni, von 11 bis 18 Uhr zum bereits „6. Kunstmarkt“ an den Bodensee.