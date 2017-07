Ganze 400 € hat die Bregenzerin Zehra Cengiz beim VOL.AT und GWL Gewinnspiel gewonnen. Unsere Redakteurin Sara begleitete die Gewinnerin beim Shoppingtag im GWL.

Und die Geldtasche bleibt geschlossen

Einmal an der Kassa stehen und kein Geld zu benötigen ist wohl Jedermanns Traum. Zehra beschreibt diesen Moment mit: “Es ist einfach schön zu wissen, dass das Geld in der Tasche bleibt”. Was allerdings alles in Ihrer Tasche landet, können Sie im Video sehen.