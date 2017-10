Einigung in dritter Metaller-KV-Runde unwahrscheinlich

“Man kann nicht zweimal seine Frau betrügen und ihr sagen, sie soll da bleiben”, erklärte Knill vor Verhandlungsbeginn in Anspielung an die Einigung beim Mindestlohn ohne Kompromiss bei der Arbeitszeitflexibilisierung sowie die geplante Angleichung Arbeiter-Angestellte ohne Einbindung der Sozialpartner. “Hier ist viel Porzellan zerschlagen worden”, so Knill.

Die Sozialpartnerschaft funktioniere aber auf Betriebsebene sehr gut, spielt Knill auf eine alte Forderung der Arbeitgeber an, die die KV-Verhandlungen gerne weg von den Branchen hin auf Betriebsebene verschoben hätten – was für die Gewerkschaften naturgemäß ein rotes Tuch ist.

Knill ist jedenfalls “wenig zuversichtlich, dass es heute eine Einigung gibt”. Zunächst müssten einmal die Fragen des Rahmenrechtes (Arbeitszeiten, Dienstreisen, Zuschläge, etc.) geklärt werden, dann könne man über die Prozente einer Lohn- und Gehaltserhöhung reden. Vonseiten der Gewerkschaften Pro-Ge und GPA ist weiterhin die Vier-Prozent-Forderung auf dem Tisch. Im Übrigen betreffe die Angleichung Arbeiter-Angestellte die metalltechnische Industrie ohnehin nicht.

Kommt es in der aktuellen Sitzung zu keiner Einigung, dann wird voraussichtlich kommenden Montag weiterverhandelt. Davor wird es wohl noch bundesweite Betriebsversammlungen der Gewerkschaften in den Unternehmen der metalltechnischen Industrie geben, um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen.

