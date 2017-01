Einigung auf Waffenruhe für Tal Wadi Barada in Syrien

Die in London ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete, nach Kämpfen und Luftangriffen in den vergangenen Tagen herrsche Ruhe im Tal. Das Tal nordwestlich von Damaskus ist wichtig, weil Millionen Menschen in der Hauptstadt von hier aus ihr Trinkwasser erhalten. Allerdings ist die Versorgung seit vier Wochen unterbrochen, wofür sich die verfeindeten Parteien gegenseitig verantwortlich machen. Die Rebellen erklärten, Angriffe der Regierungstruppen hätten die Anlagen zur Wasserversorgung der Hauptstadt zerstört.

Das Abkommen sieht den Angaben zufolge zudem vor, dass Techniker nach Wadi Barada kommen. Rebellenkämpfer sollen das Tal verlassen. Aus Diplomatenkreisen hieß es vorsichtig optimistisch, zunächst müsse sich die Waffenruhe als stabil erweisen.

(APA/dpa)