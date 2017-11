EU einigte sich auf Reform des CO2-Emissionshandels

Die EU hat sich auf eine Reform des Emissionshandels nach 2020 verständigt. Nach monatelangen Verhandlungen erzielte der EU-Rat der 28 Mitgliedstaaten in der Nacht eine vorläufige Einigung mit dem Europaparlament, wie die EU-Kommission am Donnerstag mitteilte.

In der EU werden Verschmutzungszertifikate seit 2005 in einem gemeinsamen System gehandelt. Dadurch sollte ein finanzieller Anreiz für Unternehmen geschaffen werden, die klimaschädlichen Gase so weit wie möglich zu reduzieren. Umweltschützer kritisierten das bisherige System jedoch als unwirksam, weil zu viele Emissionszertifikate auf dem Markt und die Preise zu niedrig sind.

Jedes Jahr sollen bis 2030 jetzt 2,2 Prozent weniger Rechte ausgegeben werden, um so den Ausstoß der EU in den wichtigsten Sektoren zu mindern, beschlossen die Unterhändler. Dies ist eine Verschärfung um etwa ein Viertel. Zudem soll ab 2019 eine bestimmte Menge an Zertifikaten jedes Jahr in eine Reserve verschoben werden. Diese können zwar später wieder in den Markt kommen. Ab 2023 dürfen aber in der Reserve nur so viele Zertifikate bleiben, wie im Vorjahr versteigert wurden. Der Rest wird gelöscht.