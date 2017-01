Eingeschneite Dörfer und Inseln in Griechenland

Ungewohnte Bilder aus Griechenland - © APA (AFP)

In Griechenland hat es in der Nacht auf Montag erneut in vielen Regionen geschneit, so dass etliche Dörfer und auch Inseln mittlerweile von der Außenwelt abgeschnitten sind. In vielen Fällen gebe es keinen Strom und damit auch weder Wasser noch Heizung, weil Pumpen nicht betrieben werden könnten oder Leitungen zugefroren seien, berichtete der Radiosender Athina 984. Viele Schulen sind geschlossen.