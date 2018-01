Eingeschlossen am Arlberg: Wirtin Susi Osberger berichtet

In Ischgl, Lech und St. Anton sitzen tausende Urlauber fest, denn die Orte sind aufgrund der Schneemassen von der Außenwelt abgeschnitten.

Die Lawinenwarnstufe war zuletzt bei der Katastrophe von Galtür so hoch wie jetzt. Im ORF-Interview berichtet Susi Osberger, Wirtin der Pension Bergkristall in St. Anton am Arlberg, wie derzeit die Situation in der von der Außenwelt abgeschnitten Gemeinde ist.