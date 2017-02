Eingeschleuster Taliban töte acht Polizisten

“Einer der Männer in dem Posten, der nun verschwunden ist, hat vor kurzem noch zu den radikalislamischen Taliban gehört”, sagte ein Sprecher der Provinzpolizei. Aber Stammesälteste hätten für ihn gebürgt, also sei er in eine örtliche Verteidigungstruppe aufgenommen worden. Der Mann habe die Nachtschicht gehabt und wohl andere Taliban benachrichtigt. Laut dem Sprecher war der Kommandant des Polizeipostens der Onkel des Mannes.

Die afghanische Regierung und internationale Berater beobachten mit Sorge eine Welle von Insider-Angriffen in Armee und Polizei. Die Taliban schleusen seit etwa zwei Jahren immer wieder erfolgreich eigene Männer in die Sicherheitskräfte ein, die dann zuschlagen.

(APA/dpa)