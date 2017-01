Eines der modernsten Archive …

Was für andere Gemeinden mit dem neuen Vorarlberger Archivgesetz erst seit kurzem verpflichtend ist, wurde in der Marktgemeinde Nenzing schon vor 15 Jahren umgesetzt: „Beim Umbau des Rathauses und Wolfhauses wurde ein Archivraum in der Tiefgarage geschaffen, der den Ansprüchen an ein modernes und in die Zukunft gerichtetes historisches Kommunalarchiv voll entspricht“, verweist Gemeindearchivar Thomas Gamon nicht ohne Stolz. Sammeln, Bewahren, Erschließen und Forschen sind die Kernpunkte eines historischen Archivs. „Zu diesen Aufgaben gehört heute auch die digitale Aufarbeitung mit Ausrichtung auf eine Langzeitarchivierung und die Sicherung des Schriftgutes. Die Erschließung erfolgt mittels eines Archiv-Informationssystems mit dem Ziel einer Vernetzung und somit auch einer besseren Zugangsmöglichkeit für die Benutzer“, erläutert der Gemeindearchivar weiter.

Öffentlich präsentiert

Neugierig geworden? Am Samstag, 21. Jänner, lädt das Nenzinger Gemeindearchiv von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr zu einem Tag der offenen Tür. „Wir stellen dabei auch das Fotoarchiv vor, das ebenfalls in einem digitalen Programm erfasst ist und an die 20.000 Fotos, beziehungsweise CD´s umfasst.“ Die Grundlage dieses bedeutenden Bestandes bildet eine Fotosammlung des ehemaligen Gemeindearchivars Karl Gamon – übrigens dem Vater von Thomas Gamon. „Das historische Archiv ist das kulturelle und soziale Gedächtnis einer Gemeinde und hat daher einen hohen Wert“, betont dieser.