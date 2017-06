Einer der meistgesuchten italienischen Kriminellen ist der Polizei am Freitag ins Netz gegangen. In der Ortschaft San Luca, Hochburg der ‘Ndrangheta, der Mafia in der süditalienischen Region Kalabrien, ist der 56-jährige Giuseppe Giorgi festgenommen worden. Er zählte zu den fünf gefährlichsten flüchtigen Kriminellen Italiens.

Seit 1994 war Giorgi untergetaucht. Er wurde zu 28 Jahren Haft wegen internationalem Drogenhandel verurteilt. Der Mafioso ist nun in einem Versteck entdeckt worden, das über dem Kamin seiner Wohnung in San Luca gebaut worden war. Giorgi gratulierte höhnisch der Polizei, die ihn festnahm. Er versuchte, seine beiden Töchter im Alter von 26 und 24 Jahren zu beruhigen, die bei der Festnahme verzweifelt waren. (APA)