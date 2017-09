Einer der festgenommenen Deutschen in Türkei wieder frei

Ein Deutscher wieder frei, einer sitzt noch fest - © APA (AFP)

Einer der beiden in der Türkei zuletzt festgenommenen Deutschen ist nach Angaben des Auswärtigen Amtes wieder auf freiem Fuß. Dies habe der Anwalt der Person der Bundesregierung mitgeteilt, sagte ein Ministeriumssprecher am Montag in Berlin. Das Auswärtige Amt werde die Informationen nun prüfen. Die zweite Person befindet sich demnach noch in türkischer Haft.