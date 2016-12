Einen romantischen Jahreswechsel am Kristberg erleben

Silbertal (est) Das alte Jahr geht zu Ende und das neue Jahr wird begrüßt. Auf der ganzen Welt wird ganz unterschiedlich gefeiert, traditionell, bunt oder leise, gesellig oder privat. Ganz besonders romantisch geht es am Kristberg zu. Obwohl das kostbare Weiß noch fehlt, der Sonnenhügel hat für alle Wetterlagen etwas zu bieten. Zum Beispiel einen Waldspaziergang unternehmen, den Silberpfad erkunden, sich einstimmen auf das Kommende oder einfach nur das atemberaubende Panorama genießen

Silvester-Party im Panoramagasthof

Die Vorbereitungen auf den Jahreswechsel laufen auf Hochtouren. „Wir wollen den Gästen einen besonderen Abend bieten und viel Zeit für nette Gespräche“, verrät schon mal der Hausherr Jürgen Zudrell. Im seinem Haus befinden sich 50 Gäste und noch mal so viele kommen von auswärts. Was die Gäste erwartet? Eine Bergfahrt mit der Kristbergbahn, eine Abendwanderung, sowie ein Silvester „Gusto“ 7-Gänge Menü mit einem Weinkulinarium vom Feinsten. Den Wirtsleuten liegt es sehr am Herzen, dass sich die Gäste unterhalten können. Und wenn dann der Countdown läuft, die Pummerin vom Stephansdom und der Wienerwalzer im Hintergrund erklingen, wird das neue Jahr mit Champus begrüßt. Als krönenden Abschluss gibt es ein hauseigenes Feuerwerk. Seniorchef Adolf Zudrell mit Gattin Roswitha, sowie die ganze Familie Zudrell und das gesamte Panoramateam wünschen seinen Gästen ein glückliches, neues Jahr 2017. Die Kristbergbahn legt eine Nachtschicht ein und gondelt die Gäste nach Mitternacht ins Tal. Und wer will, kann noch bis zum Morgengrauen durchfeiern!

Prosit Neujahr 2017!

