Einen Lamborghini zum Spottpreis

Es ist nicht immer drin, was draufsteht: Das trifft auch auf zahlreiche Lamborghinis und Ferraris “Made in Thailand” zu. In Österreich beginnt der Preis für einen Lamborghini Aventador bei 280.000 Euro, in Thailand gibt’s den Luxus-Sportwagen für rund 50.000 Euro.

Video: Lamborghini Aventador S



Dafür muss man aber auch ein paar Abstriche machen, wenngleich die “Lamborghini-Kopie” auf den ersten Blick dem Original doch sehr ähnlich sieht. Doch spätestens, wenn man genauer hinsieht oder im Auto sitzt, wird schnell klar, dass es sich nur um eine Kopie handelt: Auch der Sound ist natürlich nie und nimmer mit einem originalen “Lambo” zu vergleichen. Auch wenn es um die Höchstgeschwindigkeit geht, können die Fake-Cars nicht mithalten. Immerhin rund 200 Stundenkilometer schafft die Kopie, da geht es im richtigen Lamborghini erst richtig los.

