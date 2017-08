Eine Zeitreise mitten in Schruns

Drei Tage lang verwandelte sich der Ortskern in ein Zentrum von Händlern, Gauklern und Minnesängern, die allesamt das zahlreich erscheinen Publikum auf ihre Weise unterhielten.

Abwechslung

Denn nicht nur die zahlreichen Verkaufsstände mit kleinen Holzschwerten oder federngeschmückten Ritterhelmen, handgefertigten edlen Schmuckwaren oder kuscheligen Pelzen zogen die Besucher an, auch die kulinarischen Genüsse standen ganz im Zeichen des Mittelalters. So gab es gegrillte Schweine, süße über Holzkohle geröstete Baumstämme oder Met in verschiedenen Varianten. Die Wige Schruns als Veranstalter hatte aber auch zahlreiche Showevents geplant, so traten neben aufsehenerregenden Feuerschluckern auch anmutige Tänzerinnen oder furchterregende Schwertkämpfer auf. So gab es für jeden Geschmack etwas und das Publikum belohnte die Auftritte jeweils mit viel Applaus.

Lagerleben

Zudem herrschte gerade in den Abendstunden ausgelassene Stimmung, der auch ein Wetterumsturz am Freitag Abend mit Starkregen nichts anhaben konnte. Sehenswert war auch das Lagerleben, das sich hinter dem Pfarrhaus befand, denn dort wurde tatsächlich wie im Mittelalter mit Zelten campiert, auf offenem Feuer gekocht und einfach einen Wochenende lang gelebt und das Mittelalter zelebriert. Zahlreiche Fans hatten sich auch in Mittelalterkleidung gewandet und genossen die gute Stimmung am Schrunser Kirchplatz.