Eine weitere Kleinwohnanlage wird an der Weiherstraße gebaut

Lustenau (EH) Nach den Wohnprojekten in Lustenau an der Holzstraße beginnt Nägele Wohn- und Projektbau GmbH, Sulz, mit einem weiteren Neuprojekt an der Weiherstraße. Der Aushub für die Kleinwohnanlage in moderner Architektur wird noch im Mai erfolgen. Auf einem 1900-Quadratmeter-Areal wird die kleine Wohnanlage dreigeschossig errichtet, die Raum für insgesamt 14 Eigentumswohnungen bietet. Als bauausführende Firma wurde Wälderbau Dragaschnig GmbH, Schwarzenberg, beauftrag. Alle Zwei- Drei- Vier- und Fünf-Zimmer-Wohnungen verfügen über große Terrassen oder Balkone, die Wohneinheiten im Erdgeschoß über einen Privatgarten. Die Vergabe der Aufträge erfolgt vorwiegend an regionale Handwerksbetriebe. Dadurch ist eine gewohnt hochwertige Ausstattung garantiert. Helle Wohnräume durch großzügige Verglasung und einem geschlossenen Stiegenhaus zeichnen die Wohnanlage aus, die ebenso über eine Tiefgarage, Lift und einer umweltfreundlichen Wärmepumpenheizung (Erdwärme) verfügt. Das Investment wird von der Bauträgerfirma mit rund fünf Mio. Euro bekanntgegeben. Die Fertigstellung der Wohnanlage ist im Herbst 2018 geplant. Michael Kieber (Projektleiter) ist jedenfalls zuversichtlich, zu diesem Zeitpunkt die Wohnungen an die Eigentümer übergeben zu können.