Eine ungewöhnliche Verfolgungsjagd – Polizisten als Ziegenbezwinger

Die Vorarlberger Nachrichten berichten am Donnerstag über den außergewöhnlichen Vorfall. Am Mittwochmorgen bemerkte ein Autofahrer etwas Ungewöhnliches auf der Kaiser-Franz-Josef-Straße (L190) in Hohenems. Zwei entlaufene Ziegen hielten den Verkehr auf der Landstraße auf Trab. Der Beobachter handelte richtig und alarmierte die Polizei.

Ziegen auf Erkundungstour durch Hohenems

Zwei Polizeibeamte nahmen sich der Herausforderung an – die Verfolgungsjagd beginnt. Es war nicht einfach, die Geißen einzufangen berichtet ein Polizist gegenüber den VN: “Denn sie rannten immer wieder in Richtung L190 davon.” Ein zufällig anwesender Bauer schien der Retter in der Not. Er lockte die zwei Ausreißer mithilfe von Futter an und konnte sie schließlich in eine umzäunte Wiese sperren. Doch das ist nicht das Ende der Geschichte. Durch eine offene Zauntür, türmten die freiheitsliebenden Tierchen erneut.

Zu richtigen kleinen “Kämpfen” soll es zwischen Polizisten und Ziegen gekommen sein. Die Jagd führte die Truppe bis vor ein Gasthaus in der Stadt. Am Ende siegten allerdings die Ordnungshüter. An den Hörnern gepackt, zeigten sie den Geißen, wer hier der Stärkere ist.

