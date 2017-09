Eine Tote bei Waldbrand auf Gran Canaria

Örtlichen Medienberichten vom Freitag zufolge hatte die 60-Jährige am Mittwochnachmittag ihren Nachbarn gesagt, dass sie ihre Schafe vor dem heranziehenden Brand in Sicherheit bringen wolle. Danach wurde sie nicht mehr gesehen. Laut einem Zivilschutzsprecher konnte die Leiche zunächst nicht eindeutig identifiziert werden, deshalb sei eine Obduktion angeordnet worden.

Der Brand war am Mittwoch in einem bergigen Gebiet der Kanaren-Insel ausgebrochen und hatte sich rasch auf ein 2.700 Hektar großes Gebiet ausgeweitet. Hunderte Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Erst seit Freitag sind die Flammen wieder unter Kontrolle.

(APA/ag.)