Eine Stadt im Lauffieber

In Dornbirn wurde das neue Laufstreckennetz offiziell eröffnet.

Dornbirn. Die 1200 Teilnehmer beim Dornbirner Stadtlauf haben’s vorgemacht: Laufen ist in! Nur einen Tag später wurde in der Birkenwiese das neue Laufstreckennetz vorgestellt. Insgesamt 115,8 beschilderte Kilometer verteilt auf zwölf Strecken mit fünf Startpunkten laden ab sofort zum Laufen, Rennen, Walken und Spazierengehen ein. Die Beschilderung liefert Orientierung für alle Ansprüche – vom Gelegenheitsjogger bis zum Bergläufer. Auch Tempostrecken für gezieltes Training wurden beschildert. Die Strecken – alle mit dem Stadtbus erreichbar – können beliebig kombiniert werden und bieten drei Einstiegsmöglichkeiten.

Jürgen Albrich, Leiter der Sportabteilung beim Amt der Stadt Dornbirn gab einen Einblick in das in enger Abstimmung mit dem Land Vorarlberg und den Profis des Unternehmens Max2 aus Innsbruck ausgeschilderte Streckennetz. „Die Idee dahinter war die, ein dem Wanderwegekonzept ähnliches System zu entwickeln, das einfach, einheitlich und werbefrei ist. Auch den Richtlinien des ÖISS (Österreichisches Institut für Schul- und Sportstättenbau) sollte es entsprechen.“ Von der Gestaltung her sollte es reduziert sein, einen „Schilderwald“ wollte man bewusst vermeiden. Bei der Klassifikation hat man sich an den Skipisten orientiert: blau steht für leichte, flach verlaufende Strecken für Einsteiger und leicht Fortgeschrittene, rot für mittelschwierige, leicht kupierte Strecken für fortgeschrittene und leistungsorientierte Läufer und schwarz für schwierige, anspruchsvoll kupierte Strecken.