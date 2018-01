Eine schwierige, aber lösbäre Aufgabe für EHC Lustenau

Am Samstag empfängt der EHC Alge Elastic Lustenau in der Rheinhalle Lustenau das Team des HDD Jesenice – Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

Mit einer geschlossenen Teamleistung – ähnlich wie beim Spiel gegen den EC Bregenzerwald ist auch gegen Jesenice ein Sieg möglich. „Wir haben in den letzten Tagen sehr viel geredet und vor allem auch sehr gut trainiert. Wir werden nun von Spiel zu Spiel schauen und versuchen, so viele Punkte wie möglich auf unser Konto gutzuschreiben. Die Chance für die Play-Offs lebt und wir werden alles dafür geben, dieses Ziel zu erreichen. Beim Spiel gegen den EC Bregenzerwald hat das Team gezeigt, was in ihm steckt. Unser neuer Verteidiger Robin Axbom hat sich nach kurzer Zeit sehr gut in das Mannschaftsgefüge integriert. Ich denke, dass er uns in dieser Saison weiterhelfen kann“, so CO-Trainer Mark Nussbaumer.