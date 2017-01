Eine Frau wurde ins Krankenhaus Eisenstadt geflogen - © APA (Archiv/ÖAMTC)

Eine Schwerverletzte hat es Montagmittag nach einem Verkehrsunfall im Bezirk Neusiedl am See gegeben. Laut Landessicherheitszentrale Burgenland war es in Frauenkirchen zu einem Unglück mit zwei Autos gekommen. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Eine Frau musste mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 3 ins Krankenhaus nach Eisenstadt geflogen werden.