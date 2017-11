Eine Reise in die Vergangenheit mit Hanna Schaich

In der Galerie Hollenstein wurde am Freitagabend die Ausstellung „a walk down memory lane“ eröffnet.

Lustenau. Mit ihren Videos, Fotografien und Performances gibt Künstlerin Hanna Schaich einen Einblick in ihr Innerstes Ich, schlägt Brücken in die Außenwelt und versucht in einen Dialog mit anderen zu treten. Besonders fasziniert von den rund 120 ausgewählten Visitenkarten aus einer Sammlung von insgesamt 500 Stück, zeigte sich Kurt Fischer in seiner Eröffnungsrede. Claudia Voit sprach in ihrer Funktion als Kuratorin und hob die berührende Offenheit der Künstlerin hervor. Hanna Schaichs Kamerablick richtet sich auf Orte und Städte, an denen sie in ihrer künstlerischen Tätigkeit Halt macht. In der Hollenstein Galerie wird bis zum 10. Dezember ein umfangreiches Werk präsentiert.

Ein kunstvoller Blick zurück