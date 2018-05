Eine neue Spieloase mitten in der Natur

Neuer Waldplatz für Göfner Kindergarten Agasella

Göfis. Ein Spiel- und Entdeckerplatz mitten im Wald, idealerweise noch mit einem Bach – wohl der Traum von vielen Kindern. Für die 29 Kinder des Kindergarten Agasella ist dieser Traum nun in Erfüllung gegangen. Nur wenige Meter vom Kindergarten entfernt, hinter dem kleinen Sportplatz, verfügen sie nun über eine solche Oase mitten im Grünen. Der kleine und schon ältere, kanalartige Bolabach wurde dort an einer rund 30 Meter langen Stelle verbreitert, eine künstliche Insel angelegt und der angrenzende Wald zu einem kleinen Zentrum für Waldpädagogik umgewandelt. Bereits beim Bau beteiligten sich die Kinder an den Arbeiten und unterstützten die Mitarbeiter des Bauhofs, indem sie Steine und Holz wegräumten. Die Initiative zum neuen Waldspielplatz ging dabei von Mario Rüf und Markus Mayer, beide Mitarbeiter der Abteilung für Wasserwirtschaft des Landes aus – Rüf ist stolzer Vater eines Agasella Schützlings. Kindergartenleiterin Lydia Leiner und Waldpädagogin Angelika Engstler – auch davor waren die Kinder oft mit Engstler in der freien Natur unterwegs – griffen diese auf und wurden bei Bürgermeister Helmut Lampert vorstellig, der prompt die Unterstützung der Gemeinde zusicherte. Von den Gesamtkosten von rund 15.000 Euro finanzieren sich rund zwei Drittel über Landes- und Bundesförderungen, den Rest trägt die Gemeinde Göfis.