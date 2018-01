Eine neue Skulptur für den öffentlichen Raum

Benny Gleeson bringt einen 200 Millionen Jahre alten Stein zum Klingen.

Dornbirn. Immer wieder ist Benny Gleeson (66), der bis vor ein paar Jahren Lehrer am Dornbirner Jazzseminar war, für eine Überraschung gut. Derzeit verbringt er viel Zeit im Betriebsgebiet Bobletten, in der Steinmetzwerkstatt von Stefan Rein. Was er da so macht, wollte die VN Heimat genauer wissen. Dass es vordergründig mit Stein zu tun hat, liegt schon auf der Hand. Mit den Steinen ist er überhaupt einen für ihn bedeutsamen, intensiven Dialog eingegangen. Damals, als der Dornbirner sein altes Leben hier zurückließ, um in Portugal ein neues zu finden. Nach dem Pensionsantritt nahm er Abschied von der Musik, vermeintlich für immer. Da, am Rande des Nichts, wandte er sich einem großen Haufen Steinen zu, bis diese begannen, zu ihm zu sprechen. Gleeson ist überzeugt davon, dass sich aus dem inneren Zwiegespräch der Weg ableitete, den er fortan gehen wollte. Das erste sichtbare Ergebnis seines neuen bildnerischen Schaffens präsentierte er 2016 in der Ausstellung As PEDRAS do MONTE ZAMBUJEIRO in Dornbirn.