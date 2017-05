Eine neue Liebe für Ihr Zuhause

Rolf Benz gibt seinen Kunden eine größere Idee an die Hand, was „Zuhause“ wirklich bedeuten kann. Mit Rolf Benz erfüllt sich hier die Sehnsucht nach Selbstverwirklichung, nach Entschleunigung und Ehrlichkeit. Es entsteht ein Raum, in dem jeder Zeit für sich selbst findet. Dazu bietet das Wohnstudio Wachter derzeit verschiedene Aktionen und präsentiert exklusiv in Vorarlberg das neue Funktionssofa „AGIO“.

Stoffaktion

„Traumstoffe/Traumpreise“: Sie erhalten für die beliebten Sofaprogramme EGO und ONDA sowie NOVA und PLURA die schönsten Bezugsstoffe aus traditionsreichen Webereien zu einem Preis, der keine Sehnsucht offen lässt.

Lederaktion

Ein besonderes „Zuckerl“ ist die Lederaktion beim Modell MIO. Wählen Sie aus über 100 unterschiedlichen Ledern und zahlen nur einen Preis: den günstigsten. Auch für die Modelle EGO, VIDA und PLURA gibt es schöne Aktionsleder.

Erleben

Schauen Sie im modernen Einrichtungsstudio in Bürs vorbei (in der Nähe vom Zimbapark) und nehmen Sie Platz auf den ausgestellten Rolf Benz-Modellen. Erleben Sie diese Premiummarke, die seit mittlerweile über 50 Jahren für die Leidenschaft für Design und Handwerk steht.

Weitere Informationen unter www.wachter-wohnen.at