Eine musikalische Entdeckungsreise

Musikschule Dornbirn öffnete ihre Türen für Neugierige in der Rosenstraße und im Jazzseminar am Kehlerpark.

Dornbirn. Dass schon die Kleinsten, gemeinsam mit einer Begleitperson, in die Musikschule gehen dürfen, war am vergangenen Samstag eine der Entdeckungen. Am Tag der offenen Tür im Hauptgebäude an der Rosenstraße 6 und im Jazzseminar am Kehlerpark 4 kamen viele Eltern mit ihren Kindern und informierten sich über die zahlreichen Möglichkeiten. Für jedes Instrument, von der Gitarre über das Klavier, bis zur Geige oder das Hackbrett gaben die Lehrpersonen Tipps bei der Wahl eines Instrumentes. Das Tollste war natürlich das eigene Ausprobieren und stolz war, wer der Trompete auf Anhieb einen Ton entlocken konnte.