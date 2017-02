Eine Medaille ist altersbedingt kein Thema

Die Gruppengegner sind alles große Kaliber. ASKÖ Linz/Steg, ATSC Kelag Wildkats Klagenfurt, SG Union Inzin/VC Mils und Hotvolley Wien sind die Gruppengegner am Samstag. Entsprechend der Platzierung am Samstag, werden wir im Platzierungsspiel am Sonntag einen Gegner der Gruppe B erhalten.

Unser Kader ist noch sehr jung. Neben drei “ echten “ U 19 Spielerinnen, stehen sieben U 17 und gar zwei U 15 Spielerinnen mit auf der Kaderliste. Dass wir um die vorderen Plätze nichts mitzureden haben ist uns klar, aber wir wollen uns in den zwei Tagen gut präsentieren und viele positive Eindrücke mitnehmen. Die Erfahrungen werden uns sicher für kommende Aufgaben Rückenwind geben.