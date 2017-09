Eine Männer-Wampe als Bauchtasche?

Eine Bauchtasche, die aussieht wie ein behaarter Männer-Bauch. Ziemlich sexy – oder auch nicht. Das liegt wahrscheinlich im Auge des Betrachters. Manche mögen es, andere wiederum nicht. Eines ist jedenfalls klar: Es ist auf alle Fälle ein sehr skurriles Accessoire. Diese hübsche Bauchtasche trägt den Namen “Dadbag” und schaut einem haarigen Männerbauch wirklich zum Verwechseln ähnlich. Also ganz schön männlich!

Looking for a way to embarrass your family? A kickstarter campaign is in place for the #dadbag – a fanny pack that looks like a hairy belly. pic.twitter.com/236gkYSroD

— 94.3 CKSY (@943CKSY) 20. September 2017