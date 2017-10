Eine Legende tritt zurück

Altach 28 Jahre lang zog Hubert Kilga als Obmann und Antreiber die Fäden beim Rollstuhlclub ENJO Vorarlberg und zeigte sich verantwortlich für zahlreiche einzigartige Veranstaltungen. Nun nach mehreren „Verlängerungen“ seiner Amtszeit, zog Kilga einen Schlussstrich und hat seine Obmannschaft bei der Jahreshauptversammlung vergangene Woche abgegeben.

Unmögliches möglich gemacht

Die positive Entwicklung die der Verein in den letzten Jahrzehnten nahm, hängt dabei eng mit dem Namen Hubert Kilga zusammen. Immer wieder brachte der Mäderer neue Ideen ein und auch wenn sie noch so „verrückt“ waren, hat er sie mit seinem Team umgesetzt. Ob die Tour mit dem Handbike quer durch Österreich, oder einige Jahre später quer durch Amerika und Australien. Kilga zeigte immer wieder, dass auch mit einem Handicap alles möglich ist und schaffte es so immer wieder Unmögliches möglich zu machen. Eintragung im Guinness Buch der Rekorde, der Life Award 2008 und viele weitere Auszeichnungen waren für „Hubi“ Lohn für seine unermüdliche Arbeit für den Verein.

Ernennung zum Ehrenobmann

Der RC ENJO Vorarlberg hat sich in den letzten Jahren aber in allen Bereichen stets weiterentwickelt. So kümmert sich eine eigene Kinder- und Jugendgruppe um den Nachwuchs im Ländle, dazu werden von Basketball über Tischtennis bis zum Schießen und natürlich dem Wintersport zahlreiche Sportaktivitäten angeboten. Hubert Kilga kann zu recht stolz auf sein „Baby“ sein und übergibt einen gesunden Verein an Jürgen Egle, welcher ebenfalls schon seit Jahrzehnten zum Verein gehört. Kilga wurde als Dank für seine vorbildliche Arbeit als Ehrenobmann des RC ENJO Vorarlberg ernannt und wird auch nach seiner Funktionärstätigkeit immer ein wichtiger Ansprechpartner für den Vorstand und für die Mitglieder des Rollstuhlclubs bleiben. Und auch auf den traditionellen Festen und Feiern wird Kilga sicher auch immer wieder zu sehen sein und seine Freunde hoffen auch weiterhin auf den legendären „Goggala“. MIMA