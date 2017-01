Eine kreative Medizinersuche

1500 Mountain­bike-Routen. 1026 Pistenki­lometer und 41 Skigebiete. 111 Blasmusikkapellen. 40 Klettergärten und drei Klet­terhallen. 7 Golfplätze. Bo­densee. Sieben Hallen- und 32 Freibäder. 16 Eislaufplätze und -hallen: Mit diesen Attri­buten kann sich Vorarlberg schmücken. Und sie sind jetzt auch zu einem wichti­gen Werbeträger in Sachen medizinischer Personalre­krutierung geworden. Die Reize und Vorteile, die das westlichste Bundesland zu bieten hat, nutzt die Kran­kenhausbetriebsgesellschaft (KHBG), um neue Ärzte ins Land zu holen. Sie sollen die hochwertige Versorgung im Krankenhaus auch künftig sicherstellen. „Dort arbeiten, wo andere Urlaub machen, lautet die Devise. Das wollen wir mit der neuen Kampagne vermitteln“, erklärt KHBG-Direktor Gerald Fleisch die Intention, die hinter „Go Vor­arlberg“ steckt. Und damit alles so authentisch wie mög­lich herüberkommt, haben sich auch Ärzte in den Dienst der etwas anderen Personal­gewinnungsstrategie gestellt.

Mangel vorbeugen

Derzeit arbeiten in den Lan­deskrankenhäusern insge­samt 710 Medizinerinnen und Mediziner. Ihr Spektrum reicht vom Ausbildungsarzt über den Facharzt bis zum Ab­teilungsleiter. „Noch besteht kein Mangel“, betont Fleisch. Doch Vorbeugen ist auch hier allemal besser als Nachhin­ken. „Im deutschsprachigen Raum ist der Arbeitsmarkt, was Ärzte angeht, nicht eben breit. Viele Krankenhäuser sind auf der Suche. Da muss sich ein Land wie Vorarlberg mit seiner Randlage zu der gefragten Schweiz, aber auch zu Deutschland, erst recht auf die Hinterbeine stellen“, begründet der KHBG-Chef den Aktionismus. Ging es bei „Wanted“ noch vorrangig um Turnusärzte, nimmt „Go Vor­arlberg“ bereits ausgebildete Mediziner ins Visier.

Hauseigene Models

Alsdann sind gesucht: Ärzte mit Abenteuerlust, Schwung, Auftrieb, Taktgefühl, Präzi­sion und Teamgeist. So lau­ten jedenfalls die Kampag­nenclaims. Die Models dafür kommen, und auch das ist eher außergewöhnlich, aus den Reihen der Ärzte, die an Landeskrankenhäusern tätig sind. „Sie stehen einerseits für die Kompetenz, das Angebot eines sicheren Arbeitsplatzes mit guten Rahmenbedingun­gen sowie einer ebensolchen medizinischen, baulichen und technischen Infrastruk­tur“, erläutert Gerald Fleisch. Andererseits würde die ge­wählte Darstellung auch die Möglichkeiten einer guten Work-Life-Balance aufzeigen. „Welches andere Land sonst hat so viel an Lebensqualität zu bieten?“, fragt er. Und hat damit wohl recht.

Jährlich fließen in die Vor­arlberger Krankenhäuser über 480 Millionen Euro. Al­lein die Personalkosten be­tragen 259 Millionen Euro, das entspricht 54 Prozent der Gesamtausgaben. Insgesamt sind in den Landeskranken­häusern rund 4000 Mitarbei­terinnen und Mitarbeiter be­schäftigt. „Sie alle kümmern sich um ein Thema: die opti­male Patientenversorgung“, betont Gerald Fleisch.

Vielbeachtete Ideen

Um personell auch für die Zu­kunft gut aufgestellt zu sein, werden regelmäßig zahlrei­che Mediziner-Messen im In- und Ausland besucht, um sich potenziellen Kandida­ten entsprechend zu präsen­tieren. Die Aufmerksamkeit für ihre kreativen Ideen ist der Krankenhausbetriebsge­sellschaft sicher. Schon mit „Wanted“ wurde eine viel­beachtete und letztlich auch erfolgreiche Kampagne ge­schaffen. Ähnliches dürfte „Go Vorarlberg“ beschieden sein. Andrea Peter, leitende Oberärzin in der Radiologie des Landeskrankenhauses Feldkirch, und als Model selbst an der Kampagne be­teiligt, kann jedenfalls bereits von positiven Reaktionen aus ihrer Heimat Salzburg berichten. „Ich wurde schon von zahlreichen Kollegen auf die Kampagne angespro­chen“, erzählt sie. Die wie­derum haben dann gemeint, dass diese ungewöhnliche Rekrutierungsmaßname der Vorarlberger Krankenhaus­betriebsgesellschaft sicher bald einige Nachahmer hinter dem Arlberg finden wird.