Eine Hochzeit umsonst

Ben Farina (33) und Claire Moran (37) sind seit Jahren zusammen. Sie wollen heiraten, doch das Geld ist knapp. Das Paar hat sich letztes Jahr ein Haus gekauft und hat zwei Kinder zu versorgen. Ben hat eine 3-jährige Tocher mit Claire und ist Stiefvater von deren 17-jährigen Tochter. Für sie fühle es sich nicht richtig an, so viel Geld in einen einzigen Tag zu investieren. Trotzdem wollte der Brite seiner Verlobten eine Freude machen und plante eine “Gratishochzeit”, das britische Nachrichtenportal “The Sun” berichtete.

150 Pfund Eintritt für Gäste

Er suchte überall Wege um Geld zu sparen, so besteht die Dekoration etwa aus Second-Hand Papierblumen. Ein Straßenkünstler wird statt der Band spielen. Auch bei den Anzügen für Bräutigam und Trauzeuge, den Kleidern für Braut und Brautjungfern und dem Fotograf wurde clever getrickst. Aus Zufall lag beim Veranstaltungsort, der Knockerdown Farm in Gainsborough, eine Absage eines anderen Paares vor. Da alles schon geplant war zahlt das Paar Übernahmekosten von nur 10.000 Pfund. Die 60 Gäste des Paares zahlen 150 Pfund Eintritt, dazu kommen pro Kopf 50 Pfund für insgesamt 20 Kinder.

Die hohen Kosten für die Verpflegung hat der kluge Bräutigam umgangen, indem er die Hochzeit erst ab 15:00 Uhr veranstaltet. Somit reicht ein Schweinbraten am Spieß für nur 250 Pfund. Ein Familienmitglied ist praktischerweise Koch und macht zusätzlich Appetithäppchen für rund 30 Pfund. Die Getränke beziehen sie vom Supermarkt “Morrisons”, dieser bietet auch die Gläser an.

Vier-Sterne-Hochzeit für lau

Die Stieftocher des Mannes macht eine Ausbildung zur Stylisting und Kosmetikerin und wird für das Styling der drei Brautjungfern und der Braut aufkommen. Er plant zudem seinen iPod an die Musikanlage des Veranstaltungsortes anzuschließen, um sich die Kosten für den DJ zu sparen.

Mithilfe dieser klugen Taktik spart der schlaue Fuchs sich eine hohe Summe ein. Er plant eine Vier-Sterne-Hochzeit, die normalerweise rund 14.000 Pfund kosten würde, um einen Bruchteil dessen. “Wir wollen keinen extravaganten Tag. Was uns wichtig ist, ist, dass wir heiraten und mit Familie und Freunden feiern können.”, sagt Ben.

(Red.)