Eine gesunde Naturvielfalt

Dialogrunde und Workshop im Reichenfeldareal.

Feldkirch Obstbäume verschwinden immer mehr aus unserem Landschaftsbild und dem Hausgarten. Die Gründe sind vielfältig. Die Auswirkungen ebenso. Es geht nicht nur eine Augenweide für uns und bedeutsames Kulturerbe verloren, sondern auch heimische Naturvielfalt. Diesem Verlust wollen die Feldkircher Obst- und Gartenbauvereine durch Wissensvermittlung entgegenwirken: In gemütlicher „Tafelrunde“, umgeben von Obstbäumen, beantworteten die Fachexperten Fragen zur Eignung verschiedener Obstbäume und -sorten für den Hausgarten, zum richtigen Setzen, dem fachgerechten Schnitt, zu erforderlichen Pflegemaßnahmen, zu Krankheiten, Schädlingen und Nützlingen sowie zu den Möglichkeiten der Obstverwertung und der richtigen Obstlagerung. Umweltstadträtin Marlene Thalhammer begrüßte die Mitglieder der Obst- und Gartenbauvereine Altenstadt und Gisingen und bedankte sich für die professionellen Inputs. Eine Obstsortenausstellung, Schaumosten mit Verkostung und praktischer Anschauungsunterricht direkt am Baum rundeten die theoretische Wissensvermittlung ab. „Der Baumschneidekurs am Hang war sehr interessant“, fügt Thalhammer hinzu. ETU